Брасс-бэнд Krewe выступит в Пскове 8 августа

12:07, 31 июля 2024, ПАИ

Брасс-бэнд Krewe из Санкт-Петербурга выступит в Пскове во дворе Поганкиных палат 8 августа в 20:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Krewe – это музыкальная группа, состоящая из девяти музыкантов, которые сотрудничают с такими артистами и коллективами, как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими. Коллектив исполняет авторские композиции, музыку брасс-бэндов мира, а также каверы на популярные композиции в оригинальных аранжировках, отметили в пресс-службе.

Выступление брасс-бэнда Krewe – это заключительный концерт в рамках традиционного цикла джазовых концертов под открытым небом «Галерея джаз».