Пскович сыграет в Кубке России по футболу за чемпиона Медиалиги

12:00, 31 июля 2024, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев, выступающий за команду «Тандем», сыграет в Кубке России за победителя пятого сезона Медиалиги – команду «Броук Бойз». Об этом сообщил главный тренер команды Виталий Дьяков во время круглого стола в YouTube-канале «Это медиафутбол, бро!».

«Мы взяли сейчас Влада Сакадеева из «Тандема», но это только на Кубок России. Он останется в «Тандеме», не будет в «Броук Бойз» в дальнейшем. Взяли игрока в аренду для участия в кубке», – отметил Виталий Дьяков.

Напомним, что в прошедшем сезоне Медиалиги команда «Тандем» выбыла из турнира, уступив в четвертьфинале команде Fight Nights.

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