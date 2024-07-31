В Пскове уроженец Таджикистана избил карнизом по голове мать четверых детей

12:27, 31 июля 2024, ПАИ

Уроженец Таджикистана избил свою жену карнизом, решив её проучить. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что уроженец Таджикистана приехал в Псков, где проживает с женой и четырьмя детьми. Когда он узнал, что жена отслеживает его переписку с любовницей, то решил проучить её. Он взял карниз и избил женщину, нанеся удары по голове и другим частям тела. Чтобы дети не видели расправы над их матерью, мужчина закрыл дверь в комнату.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.