До шести лет тюрьмы грозит жительнице Бежаницкого района, обокравшей собутыльника

13:17, 31 июля 2024, ПАИ

В Бежаницком районе будут судить местную жительницу за кражу у собутыльника, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

По предварительным данным, в начале июля текущего года 47-летняя женщина распивала спиртное вместе со знакомой в доме у местного жителя. После посиделок женщина со знакомой вышли из дома мужчины, чтобы пойти к себе домой. Однако увидев, что мужчина также вышел из дома, женщина проникла в его дом и украла кошелек, в котором были 2 800 рублей и банковская карта. Украденные деньги она потратила по своему усмотрению, а карту отдала дочери.

Теперь злоумышленница обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.