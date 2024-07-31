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Общество

«Яндекс 360 для бизнеса» расширил функционал сервисов

В июльском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» для пользователей появилось сразу несколько новых опций. В «Трекере» и «Вики» добавили виджет чата поддержки, где можно получить консультацию технических специалистов. Кроме того, в «Трекер» интегрировали функцию A/B-тестирования, чтобы дорабатывать и улучшать сервис в соответствии с запросом пользователей, а в «Почту» – DLP-системы, которые дополнительно защищают данные из рабочей переписки. Также «Календарём» стало удобнее пользоваться носителям казахского языка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Поддержка на связи

Технические специалисты стали чуть ближе: соответствующий виджет появился в «Трекере» и «Вики». В чате поддержки можно посмотреть справку с самыми часто задаваемыми вопросами, оставить запрос на консультацию, на который ответит бот или специалист (зависит от сложности задачи), а также оценить работу сервиса. На выбор – два цвета интерфейса. Время обработки каждого обращения существенно сократилось и позволяет скорее решать рабочие задачи пользователей.

Скриншоты здесь и далее предоставили в пресс-службе «Яндекса»

«Трекер»: как стать ещё полезнее

В «Трекер» добавили сервис для проведения А/В-экспериментов. На функционал и быстродействие пользователей это никак не повлияет, зато даст команде «Яндекс 360 для бизнеса» данные о том, как можно развивать продукт, какие обновления заходят лучше и в целом о популярности и пользе «Трекера».

Надёжная защита данных «Почты»

С июля к «Почте» можно подключать DLP-системы. Это дополнительная опция, которая пропускает до 10 тысяч писем в час, повышает уровень безопасности переписки. Функция позволит быстрее отслеживать каналы передачи данных, выявлять опасные действия внутри команды и оперативно сообщать о потенциальных рисках в техподдержку.

Перевод «Календаря» на казахский язык

Интерфейс «Календаря» теперь доступен на трёх языках. К традиционным русскому и английскому языкам добавили казахский. Изменить настройку можно в левом нижнем углу экрана: иконка для этого находится рядом с обозначением часового пояса. Теперь иностранные пользователи имеют больше возможностей для работы с сервисом на языке, который им удобен.

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