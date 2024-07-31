Станислав Стармолотов станет гостем программы «Среда обитания»

12:53, 31 июля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Какие первые отзывы по рейсу из Пскова в Махачкалу? Куда ещё было бы можно запустить востребованные авиарейсы из Пскова? Почему отменялись рейсы между Псковом и Калининградом? Что изменилось для «Новапорта» в связи с его попаданием в санкционные списки ЕС? Как себя чувствуют сегодня «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс»? Как идут работы на Северном обходе?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».