Около 100 спортсменов примут участие в спортивном фестивале ВОИ Северо-Запада в Пскове

13:55, 31 июля 2024, ПАИ

Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов Северо-Запада с поражением опорно-двигательного аппарата пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове с 5 по 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За медали фестиваля поборются около 100 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской и Архангельской областей, а также Коми, Карелии и Санкт-Петербурга.

Соревнования такого масштаба для людей с инвалидностью состоятся в Псковской области впервые. «Участников ожидают виды спорта, входящие в программу Паралимпийских игр, а также наиболее популярные среди людей с инвалидностью не паралимпийские спортивные дисциплины», – отметила председатель Псковской областной организации ВОИ Марина Борисенкова.

Спортсмены посоревнуются в настольных спортивных играх, дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, бочче, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе и спортивном ориентировании.

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