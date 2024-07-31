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Экономика

Маслоэкстракционный завод планируют построить в Псковской области

Инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» получил одобрение участников экспертного совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На региональной промышленной площадке инвестор собирается построить комплекс объектов инфраструктуры, предназначенный для подготовки, хранения и двухступенчатого отжима зерна, а также экстракции остаточного масла из жмыха. Продукцией завода будет нерафинированное рапсовое масло и рапсовый шрот.

Директор завода Дмитрий Фёдоров сообщил, что компания «Сила Сибири», которая реализует инвестиционный проект, является крупнейшим экспортёром в России и ориентирована на экспорт масла в Китай. В то же время шрот востребован на внутреннем рынке среди производителей птицы.

Михаил Ведерников спросил инвестора о планах по закупке сырья. Дмитрий Фёдоров ответил, что зерно будут приобретать у аграриев из центральной части России и Северо-Запада, включая псковских фермеров.

Объём инвестиций в проект составит порядка двух миллиардов рублей. В первый год работы планируется произвести более 15 тысяч тонн продукции, а через четыре года, когда завод выйдет на полную мощность, объём производства превысит 175 тысяч тонн. Для полноценной работы предприятия потребуется 55 сотрудников.

Исполняющий обязанности директора ОЭЗ Алексей Брижаха сообщил, что управляющая компания особой экономической зоны «Моглино» предоставит площадку, инженерные мощности и технические ресурсы для реализации проекта. По итогам обсуждения проекта губернатор пожелал инвестору успешной его реализации на территории Псковской области.

Напомним, ранее проект по строительству маслоэкстракционного завода был одобрен к рассмотрению экспертным советом ОЭЗ ППТ «Моглино».

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