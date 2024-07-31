Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказали в псковском Роспотребнадзоре

16:59, 31 июля 2024, ПАИ

Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказала главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Татьяна Тиханова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Покупать лучше арбузы и дыни в специализированных предприятиях торговли, отделах мелкорозничной сети, на рынках и ярмарках. Потому что там всё-таки ведётся контроль, и в продажу поступают продукты с документами, подтверждающими качество безопасности», – отметила Татьяна Тиханова.

А вот реализация бахчевых культур в необорудованных торговых местах вдоль дорог, конечно, запрещена, подчеркнула эксперт. «Люди должны знать о том, что арбузы и дыни могут впитывать в себя тяжёлые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Обычно в таких местах продаются арбузы и дыни, которые не прошли определённую санитарную экспертизу, поэтому лучше покупать арбузы и дыни в санкционированных местах», – сказала Татьяна Тиханова.

Для бахчевых культур должно быть специально оборудованное место торговли: обычно оно огорожено, находится под навесом, а арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а ни в коем случае не лежать на земле.

«Продажа бахчевых частями и с надрезами тоже не допускается, это прописано в санитарных правилах», – заключила эксперт.