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Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказали в псковском Роспотребнадзоре

Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказала главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Татьяна Тиханова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Арбузы и дыни. Фото: ПАИ

«Покупать лучше арбузы и дыни в специализированных предприятиях торговли, отделах мелкорозничной сети, на рынках и ярмарках. Потому что там всё-таки ведётся контроль, и в продажу поступают продукты с документами, подтверждающими качество безопасности», – отметила Татьяна Тиханова.

А вот реализация бахчевых культур в необорудованных торговых местах вдоль дорог, конечно, запрещена, подчеркнула эксперт. «Люди должны знать о том, что арбузы и дыни могут впитывать в себя тяжёлые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Обычно в таких местах продаются арбузы и дыни, которые не прошли определённую санитарную экспертизу, поэтому лучше покупать арбузы и дыни в санкционированных местах», – сказала Татьяна Тиханова.

Для бахчевых культур должно быть специально оборудованное место торговли: обычно оно огорожено, находится под навесом, а арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а ни в коем случае не лежать на земле.

«Продажа бахчевых частями и с надрезами тоже не допускается, это прописано в санитарных правилах», – заключила эксперт.

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