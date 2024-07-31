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Общество

Протяжённость карантинных зон в Псковской области превысила 60 квадратных километров

Протяженность фитосанитарных карантинных зон в Псковской области превысила 60 квадратных километров, рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для Псковской области вопрос профилактики распространения инфекций и вредителей растений, которые могут нанести ущерб урожаю, декоративным, культурным и даже домашним горшочным растениям, особенно актуален в связи с тем, что протяжённость карантинных зон в регионе на сегодняшний день составляет более 60 квадратных километров, а также обнаруживаются новые карантинные объекты, которые ранее не фиксировались на территории области», – подчеркнула она.

Всего в Псковской области на данный момент установлено 138 карантинных фитосанитарных зон по пяти видам карантинных объектов. В них входят золотистая картофельная нематода, повилика, пятнистость листьев кукурузы, чёрный сосновый усач и западный цветочный трипс.

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