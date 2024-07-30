Судебные приставы Псковской области передали в Минкультуры РФ старинный немецкий кинжал

16:39, 31 июля 2024, ПАИ

Судебные приставы Псковской области передали в Министерство культуры РФ немецкий кинжал, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

В службу судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов поступил документ, предписывающий изъять в пользу государства предмет, который является вещественным доказательством по уголовному делу и имеет культурную ценность.

На пропускном пункте МАПП «Бурачки» в Псковской области был задержан 58-летний житель Пушкино при попытке вывезти из страны холодное оружие.

Согласно заключению искусствоведческой экспертизы, изъятый предмет – это немецкий служебный (парадный) кинжал членов охранных отрядов СС образца 1936 года с ножнами, произведённый в Германии. На клинке выгравирован девиз Meine Ehre heisst Treue, что переводится как «Моя честь называется верностью».

Судебные приставы Псковской области передали кинжал в управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге.