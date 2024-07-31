Почти в десять раз уменьшилось число карантинных зон по золотистой картофельной нематоде в Псковской области

18:18, 31 июля 2024, ПАИ

Почти в десять раз уменьшилось число карантинных зон по золотистой картофельной нематоде на территории Псковской области за последние пять лет. Об этом рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде установлены в 118 личных подсобных хозяйствах на территориях восьми муниципалитетов области. Основная часть зон приходится на Локнянский и Псковский районы. Также карантинные зоны установлены в Порховском, Пушкиногорском, Себежском, Стругокрасненском, Пыталовском и Куньинском районах.

При этом количество карантинных фитосанитарных зон по нематоде за последние пять лет на территории области уменьшилось почти в десять раз: с 1009 карантинных зон в 2019 году до 120 в 2024 году.

«Основным фактором ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды является использование нематодоустойчивых сортов картофеля. Поэтому при приобретении семенного картофеля необходимо обязательно обращать внимание на данную характеристику сорта», – подчеркнула Татьяна Никулина.