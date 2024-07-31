В двух тепличных хозяйствах Псковской области обнаружили цветочный трипс

17:15, 31 июля 2024, ПАИ

В двух тепличных хозяйствах Псковской области обнаружили западный цветочный трипс, рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Карантинные зоны по западному цветочному трипсу впервые установили в этом году на территории региона – в Псковском и Дедовичском районах. Общая площадь зон составила более девяти гектаров.

«Данный карантинный объект повреждает более 300 цветочных растений и овощных культур закрытого грунта. Трипс опасен тем, что наносит повреждения растениям, снижая урожайность, а также своей способностью переносить вирусы – возбудители опасных заболеваний растений», – пояснила Татьяна Никулина.