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Общество

Отделения для пациентов с ВИЧ-инфекцией открылись в Псковской областной инфекционной больнице

Отделения для пациентов с ВИЧ-инфекцией открылись на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В учреждении организовано десять специализированных койко-мест: семь в Пскове и три в Великих Луках, рассказала главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко на заседании коллегии регионального комитета по здравоохранению.

«Это уникальный случай не только для региональной, но и для всероссийской практики: Псковская область – одна из немногих в стране, где реализуется такой проект. Специализированные места позволят проводить для пациентов с ВИЧ полный комплекс обследований, выбирать наиболее подходящий курс терапии, снизить риск осложнений и в конечном итоге значительно увеличить продолжительность их жизни», – сказала она.

В рамках коллегии также были рассмотрены вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, а также организация медицинской помощи пациентам с таким заболеванием.

В прошлом году более 30 % жителей Псковской области прошли обследование на ВИЧ. Увеличить охват числа обследуемых пациентов удалось благодаря увеличению выделяемых на эти цели средств регионального бюджета, отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 142 случая ВИЧ-инфекции. «Почти все пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении, получают антиретровирусную терапию. Исключения составляют люди, которые отказались принимать данные препараты», – отметила Марина Гаращенко.

Отмечается также, что показатель заболеваемости инфекциями, передающимися половым путём, в Псковской области ниже, чем в среднем по стране.

Проект реализован при поддержке губернатора Псковской области и регионального комитета по здравоохранению в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, инициированной президентом РФ.

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