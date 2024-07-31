Дорогу от Куньи до деревни Клин ремонтируют
Ремонт дороги от Куньи до деревни Клин проходит в Куньинском районе, пишет газета «Пламя».
Работы проводит организация ООО «Реал». Уже выполнена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, восстановлены и спланированы кюветы и откосы. Также сейчас производится устройство основания под асфальт.
Ход строительства проконтролировал глава района Олег Лебедев.
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