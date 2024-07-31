Дорогу от Куньи до деревни Клин ремонтируют

17:54, 31 июля 2024, ПАИ

Ремонт дороги от Куньи до деревни Клин проходит в Куньинском районе, пишет газета «Пламя».

Работы проводит организация ООО «Реал». Уже выполнена расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, восстановлены и спланированы кюветы и откосы. Также сейчас производится устройство основания под асфальт.

Ход строительства проконтролировал глава района Олег Лебедев.