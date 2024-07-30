Псковичей приглашают на выставку победителей фотоконкурса о храмах
Жителей Пскова приглашают на выставку победителей фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы». Его в Псковской области провели уже в четвёртый раз. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Выставка откроется в Туристском информационном центре Псковской области 1 августа в 17:00. Она будет работать до 30 августа.
Победителями конкурса стали 12 участников.
Напомним, что ранее на ПАИ выходил цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО», ознакомиться с которым можно здесь.
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