Псковичей приглашают на выставку победителей фотоконкурса о храмах

18:09, 31 июля 2024, ПАИ

Жителей Пскова приглашают на выставку победителей фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы». Его в Псковской области провели уже в четвёртый раз. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выставка откроется в Туристском информационном центре Псковской области 1 августа в 17:00. Она будет работать до 30 августа.

Победителями конкурса стали 12 участников.

Напомним, что ранее на ПАИ выходил цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО», ознакомиться с которым можно здесь.