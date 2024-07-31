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Общество

В России наблюдается снижение цен на яйца, огурцы и морковь

Цены на овощи, ягоды, грибы и продукты их переработки снизились в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Так, цены на огурцы стали меньше на 5,1 %. Морковь уменьшилась в цене на 2,6 %. Вместе с этим снизились цены на свеклу, бананы, картофель, помидоры и яблоки.

Кроме того, снизились цены на куриные яйца, макароны, творог, а также мороженую рыбу и мясо кур.

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