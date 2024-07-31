В Telegram появились новые функции

22:26, 31 июля 2024, ПАИ

Новые функции появились в мобильном приложении Telegram, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт мессенджера.

Одной из таких функций стала возможность использовать вспышку во время записи видеосообщения. Эта опция доступна как при съёмке на фронтальную, так и на заднюю камеру мобильного телефона.

Вместе с этим в разделе «Поиск» стала доступна вкладка с мини-приложениями. Кроме того, Telegram запустил встроенный браузер, а в истории теперь можно добавить музыку, геопозицию или виджет погоды, а на заставку поставить любой кадр.