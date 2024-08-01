Водитель из Германии попал в ДТП в Куньинском районе
Водитель из Германии, путешествующий с женой и ребёнком, попал в ДТП в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель «Опель» не справился с управлением на трассе М-9 Москва – Балтия. Машина съехала в кювет.
Пострадавших нет. На место аварии выезжали все экстренные службы. В настоящее время силами дорожной организации проводится эвакуация автомобиля с места ДТП.
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