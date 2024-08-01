Россияне продолжают жаловаться на сбои в работе YouTube

10:09, 01 августа 2024, ПАИ

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои в работе видеохостинга YouTube, следует из данных Downdetector.

Самый пик сбоя пришёлся на 1:00 по московскому времени. Сообщения о сбое поступили от 407 пользователей. Через час произошёл спад до 275 жалоб. В 4:00 было зафиксировано уже 73 жалобы.

При этом 48% жалоб связаны со сбоем сайта, и только 23% пользователей пожаловались на общий сбой. Большинство россиян отмечают проблемы с воспроизведением видео.

Больше всего жалоб было зафиксировано в Москве и Московской области – 25%. Также в лидерах по сбою Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область.