Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продолжить семейные традиции: как фермер из Локнянского района развивает своё дело

Как развивается фермерское хозяйство Леонида Ярового в Локнянском районе, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

В сельское хозяйство Леонид Яровой погружён с раннего детства – более 20 лет его отец выращивает коров и сдаёт молоко на промышленные предприятия, где из него делают сливки, масло, сыр и другие продукты.

Благодаря победе в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» и Леонид Яровой смог продолжить семейное дело. Теперь он имеет своё собственное фермерское хозяйство.

«Это ежедневный уход и ежедневная ответственность за животных. Необходим регулярный контроль, потому что если один день тебя нет, то технология может нарушиться», – пояснил фермер.

Осенью Леонид Яровой планирует расширить своё хозяйство и закупить ещё несколько десятков бычков. Именно для этого он уже сейчас активно занимается заготовкой кормовой базы, рассказал фермер.

На грантовые средства он сможет купить трактор. Кроме того, в ближайшее время на ферму ожидается поступление ещё одного помощника для механизации процесса кормления – смесителя-кормораздатчика.

«Сельское хозяйство кормит страну. Это самое главное. Мясо, молоко и хлеб – те основные позиции, без которых человеку будет тяжело», – отметил Леонид Яровой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

Участок Красноармейской набережной в Пскове перекроют до сентября
01 августа 2024

Программу «Гастротур» снимет телеканал «Пятница» на фестивале «Наше море»
01 августа 2024

Архиепископ Псковский и Порховский Матфей возведён в сан митрополита
01 августа 2024

97-летие празднует Локнянский район
01 августа 2024

Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 августа
01 августа 2024

Великолукская семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
01 августа 2024

Продолжить семейные традиции: как фермер из Локнянского района развивает своё дело
01 августа 2024

Екатерина Гончарова: Обязательная идентификация владельцев крупных каналов в соцсетях позволит бороться с фейками

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...