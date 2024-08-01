Продолжить семейные традиции: как фермер из Локнянского района развивает своё дело

11:12, 01 августа 2024, ПАИ

Как развивается фермерское хозяйство Леонида Ярового в Локнянском районе, выяснил телеканал «Первый Псковский».

В сельское хозяйство Леонид Яровой погружён с раннего детства – более 20 лет его отец выращивает коров и сдаёт молоко на промышленные предприятия, где из него делают сливки, масло, сыр и другие продукты.

Благодаря победе в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» и Леонид Яровой смог продолжить семейное дело. Теперь он имеет своё собственное фермерское хозяйство.

«Это ежедневный уход и ежедневная ответственность за животных. Необходим регулярный контроль, потому что если один день тебя нет, то технология может нарушиться», – пояснил фермер.

Осенью Леонид Яровой планирует расширить своё хозяйство и закупить ещё несколько десятков бычков. Именно для этого он уже сейчас активно занимается заготовкой кормовой базы, рассказал фермер.

На грантовые средства он сможет купить трактор. Кроме того, в ближайшее время на ферму ожидается поступление ещё одного помощника для механизации процесса кормления – смесителя-кормораздатчика.

«Сельское хозяйство кормит страну. Это самое главное. Мясо, молоко и хлеб – те основные позиции, без которых человеку будет тяжело», – отметил Леонид Яровой.