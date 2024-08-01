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Происшествия

Житель Бежаницкого района украл у соседки холодильник, так как его был забит продуктами

Житель Бежаницкого района украл у соседки холодильник, так как его был забит продуктами. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Фото: ПАИ

В конце марта 43-летний мужчина решил украсть холодильник у соседки, так как его был полностью наполнен продуктами. Он проник в её квартиру и перенёс холодильник к себе.

Когда женщина обнаружила пропажу, она подошла к похитителю и спросила, не брал ли он её холодильник. Однако мужчина не признался. Тогда женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые и обнаружили холодильник в квартире у соседа.

Бежаницкий районный суд отменил мужчине условное осуждение по предыдущему приговору за совершение тяжкого преступления, а также признал его виновным в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

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