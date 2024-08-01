Новые картины добавились в экспозицию галереи Псковского музея

10:43, 01 августа 2024, ПАИ

Новые произведения добавились в экспозицию картинной галереи Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







Первая из картин – «Звонница Псково-Печерского монастыря» Евгения Лансере заняла место на втором этаже здания перед входом в основную экспозицию парадного зала. В музей картина попала в 1975 году вместе с другими завещанными государству работами из этой коллекции.

Ещё одна работа – «Старый дом в Париже» написана в 1909 году Исааком Бродским. Она нашла своё место на первом этаже здания в разделе экспозиции, посвящённом искусству периода начала ХХ века. Работа попала в музей из Петроградского музейного фонда в 1920 году.

Псковский музей приглашает жителей области познакомиться с новыми работами.