Екатерина Гончарова: Обязательная идентификация владельцев крупных каналов в соцсетях позволит бороться с фейками

11:06, 01 августа 2024, ПАИ

Обязательная идентификация владельцев крупных каналов в соцсетях позволит бороться с вредной информацией, заявила ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Введение обязательной идентификации для владельцев крупных каналов в соцсетях и мессенджерах – это важный шаг для повышения прозрачности и безопасности интернет-пространства. Такая мера позволит бороться с распространением фейковых новостей, пропаганды, экстремистских материалов и других вредных явлений», – подчеркнула она.

При этом Екатерина Гончарова уточнила, что эта мера направлена не на цензуру, а на борьбу со злоупотреблениями, которые позволяют творить анонимность и безнаказанность. «Мы должны сделать интернет более безопасным местом для всех, не позволяя недобросовестным игрокам манипулировать общественным мнением и распространять ложную информацию», – заключила она.

Напомним, что 30 июля Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому блогеры и каналы с числом подписчиков более десяти тысяч человек должны предоставлять данные о себе в Роскомнадзор.