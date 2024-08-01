Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 августа

11:38, 01 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 2 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидается гроза.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 градусов, а днём – от +19 до +24.

Атмосферное давление будет ниже нормы.