Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 2 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидается гроза.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра 15–18 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 градусов, а днём – от +19 до +24.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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