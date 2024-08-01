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Общество

Псковичи могут стать участниками «Школы фермера»

«Школа фермера» стартует в Псковской области. Это проект, задача которого помочь в развитии или создании своего агробизнеса. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

«В этом году Псковская область подключилась к общероссийскому проекту «Школа фермера», который показал свою успешность и востребованность в регионах России. Школа открывает новые возможности для развития в нашем регионе малых форм хозяйствования, популяризации фермерства как важной части государственной программы комплексного развития сельских территорий и надёжной опоры сельскохозяйственной отрасли региона», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам директора Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрия Алемасова, учебная программа учитывает потребности каждого конкретного региона. Великолукская сельхозакадемия разработала учебный план специально для псковских аграриев, добавил он.

В «Школе фермера» псковичи смогут научиться созданию бренда, применению технологий возделывания и переработки растительной продукции, методам ведения бизнеса, новым подходам в животноводстве и основам ветеринарии.

Кроме того, в программе есть и практическая часть. Занятия пройдут на производствах. Обучение на базе ведущих агровузов страны при участии успешных фермеров, которые делятся своим опытом, даёт возможность повысить квалификацию, расширить компетенции, научиться строить свой бизнес с нуля, подчеркнул председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов.

В конкурсном отборе могут принять участие действующие фермеры и те, кто только развивает своё дело в этой сфере.

Подать заявку можно с 1 по 30 августа. Для этого нужно направить перечень документов в организационный комитет проекта. Подать заявку и получить консультацию по бесплатному образовательному проекту можно в ВГСХА: e-mail: cdo@vgsa.ru, телефон (8 811-53) 7-31-79. Также заявку можно подать по ссылке.

Обучение стартует 17 сентября и продлится в течение 2,5 месяца.

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