Псковская область вошла в топ-10 по количеству заявок в премии «Экология – дело каждого»

12:09, 01 августа 2024, ПАИ

Участники из Псковской области отмечены дипломами и специальными призами премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Регион в том числе вошёл в топ-10 по количеству заявок и занял шестую строчку в общероссийском рейтинге регионов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

В частности, Софья Мартынова из Пскова с работой «Осознай будущее!» заняла второе место в номинации «Экоблогер». В своей работе она доказывает, что осознанное потребление – это важно.

Кроме того, ещё шестерых ребят наградили специальными призами. Среди них – Светлана Садрутдинова, Богдан Дмитриев, Марина Горкавенко, Виктория Астратенок и Егор Астратенок из Пскова, а также Даниил Веденяпин из Великих Лук.

Премию присуждают участникам за интересные инициативы, проекты и идеи, которые посвящены сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Новый сезон начался уже сегодня. Информацию можно найти на сайте экологияделокаждого.рф. Приём заявок продлится до 1 апреля 2025 года.

Премия «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора. Она учреждена 31 марта 2021 года.