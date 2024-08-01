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Культура

Всероссийский фестиваль «Великие традиции» пройдёт в Пскове в августе

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове с 16 по 25 августа, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Изображение предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Мероприятие объединит творческие коллективы, дуэты, солистов из республик Карелии и Марий Эл, Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга.

Основной площадкой фестиваля станет Финский парк, где 17 августа состоится торжественное открытие и конкурсные прослушивания музыкантов.

В этот день для гостей мероприятия в парке будет работать интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, играх и забавах.

Ярким событием фестиваля станут выступления оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева.

Завершится конкурс 18 августа большим гала-концертом и награждением победителей.

Кроме того, 19 августа состоится выставка традиционных народных инструментов Псковской области в парке Строителей.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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