Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Выросли налоговые поступления от Псковской области в бюджет страны

Налоговые поступления в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Псковской области выросли за первые полгода на 2,9 млрд рублей, рассказала руководитель регионального УФНС России Анна Кутузова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Большую часть поступлений в федеральный бюджет составляет налог на добавленную стоимость, отметила Анна Кутузова. По этому показателю есть темп на 128%, обратила внимание она.

«Наши псковские налогоплательщики демонстрируют рост налоговой базы на 699 миллионов рублей, так как увеличивается количество заказов, заключаются государственные контракты, а также сокращаются объёмы возмещения за счёт уменьшения объёмов экспорта и импорта на рынке. Опасений нет. Планируем и до конца года держать такой же темп», – отметила она.

Кроме того, внимание на встрече уделили и работе по взысканию задолженности по налогам. Так, за первые полгода удалось обеспечить снижение долгов с начала года на 2,6%.

Псковская область в рейтинге России занимает 16-е место по уровню взаимодействия налоговых органов с органами региональной власти и МСУ. В топ-5 на начало июля вошли Локнянский, Усвятский, Дновский и Невельский муниципальные округа, а также Пустошкинский район.

Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников службы за работу. Он также отметил роль ведомства в пополнении областного бюджета.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

«Альфа-банк» повысил ставки по накопительному счёту до 19%
01 августа 2024

Налоговые поступления в бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей
31 июля 2024

В России наблюдается снижение цен на яйца, огурцы и морковь
31 июля 2024

Маслоэкстракционный завод планируют построить в Псковской области
30 июля 2024

В России могут ввести квоты на продажу бензина
29 июля 2024

Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
29 июля 2024

Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове
29 июля 2024

Важное качество для предпринимателя назвала эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...