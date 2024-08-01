Выросли налоговые поступления от Псковской области в бюджет страны

13:41, 01 августа 2024, ПАИ

Налоговые поступления в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Псковской области выросли за первые полгода на 2,9 млрд рублей, рассказала руководитель регионального УФНС России Анна Кутузова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Большую часть поступлений в федеральный бюджет составляет налог на добавленную стоимость, отметила Анна Кутузова. По этому показателю есть темп на 128%, обратила внимание она.

«Наши псковские налогоплательщики демонстрируют рост налоговой базы на 699 миллионов рублей, так как увеличивается количество заказов, заключаются государственные контракты, а также сокращаются объёмы возмещения за счёт уменьшения объёмов экспорта и импорта на рынке. Опасений нет. Планируем и до конца года держать такой же темп», – отметила она.

Кроме того, внимание на встрече уделили и работе по взысканию задолженности по налогам. Так, за первые полгода удалось обеспечить снижение долгов с начала года на 2,6%.

Псковская область в рейтинге России занимает 16-е место по уровню взаимодействия налоговых органов с органами региональной власти и МСУ. В топ-5 на начало июля вошли Локнянский, Усвятский, Дновский и Невельский муниципальные округа, а также Пустошкинский район.

Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников службы за работу. Он также отметил роль ведомства в пополнении областного бюджета.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей.