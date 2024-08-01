Псковский футболист Александр Коренблюм стал игроком команды «Луки-Энергия»

13:04, 01 августа 2024, ПАИ

Псковский футболист Александр Коренблюм перешёл из петербургского «Динамо» в великолукский клуб «Луки-Энергия», сообщает корреспондент ПАИ.

Александр Коренблюм выступал за «Динамо» с сентября 2021 года. За это время он сыграл в 62-х матчах Второй лиги и пяти играх Кубка России, в которых забил три гола и сделал восемь голевых передач.

«Не получал полгода игровой практики, не сыграл ни минуты. Приняли решение с руководством клуба разойтись по обоюдному согласию. Надо играть, а не сидеть на лавке. Потом мне позвонил главный тренер «Луки-Энергии» Сергей Осадчук, пригласил в команду. Это было как раз перед началом второго круга. Хороший вариант, так как это относительно недалеко от дома, в команде хороший коллектив, много знакомых», – поделился с корреспондентом ПАИ Александр Коренблюм.

«Для моей истории – это очень важно, это высокий уровень. Показать, что я много на что способен. Для меня Великие Луки уже второй родной город, много в детстве здесь играл, неплохо знаю сам город. Самое главное, играть и показывать уровень!» – добавил пскович.

Напомним, что до петербургского «Динамо» Александр Коренблюм представлял команды «Псков-747», а также «Псков».

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