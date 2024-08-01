Иностранец предстанет перед судом в Псковской области за дачу взятки таможеннику
Иностранец предстанет перед судом в Псковской области за дачу взятки сотруднику таможни. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
Следователь Опочецкого межрайонного следственного отдела завершил расследование уголовного дела в отношении иностранца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).
26 июня 2024 года обвиняемый во время прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Себежском районе Псковской области, дал взятку 40 000 рублей сотруднику таможни.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направлено в суд, подчеркнули в СУ СК.
Уголовное дело возбуждено против псковского адвоката за приобщение к делу поддельных документов