Иностранец предстанет перед судом в Псковской области за дачу взятки таможеннику

12:52, 01 августа 2024, ПАИ

Иностранец предстанет перед судом в Псковской области за дачу взятки сотруднику таможни. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Следователь Опочецкого межрайонного следственного отдела завершил расследование уголовного дела в отношении иностранца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

26 июня 2024 года обвиняемый во время прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Себежском районе Псковской области, дал взятку 40 000 рублей сотруднику таможни.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направлено в суд, подчеркнули в СУ СК.