Великолукский студент победил на чемпионате России по велоспорту в горной гонке

13:34, 01 августа 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мишанков стал победителем чемпионата России в горной гонке, которая прошла в Ижевске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Максим Мишанков прошёл дистанцию 150 километров в групповой горной велогонке с лучшим результатом соревнований 3:49:58. Второе место занял представитель Москвы Даниил Мальцев, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Удмуртии Кирилл Мальков.

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