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Общество

Почти 30 километров асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области

Почти 30 километров асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Почти 30 километров асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Подрядчик приступил к работам по устройству защитных слоёв на участке с 197-го по 226-й километр дороги Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Сначала дорожники демаркируют старую разметку, затем отфрезеруют асфальтобетонное покрытие картами в местах, где имеются ямы, выбоины и сетка трещин, после чего уложат выравнивающий и защитный слои из литой эмульсионно-минеральной смеси.

Устройство защитных слоев – это технология с применением модифицированной битумной эмульсии, которая позволяет улучшить состояние старого дорожного полотна, выровнять поверхность дороги, тем самым замедлив износ асфальтобетонного покрытия.

До 15 сентября движение на участках работ будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 километров в час. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Отметим, что трасса Р56 – дорога федерального значения на территории России. Она начинается в Великом Новгороде и заканчивается в Псковской области. Трасса соединяет между собой две крупные федеральные дороги: автотрассу М-10 «Россия» и автотрассу М-20 «Псков».

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