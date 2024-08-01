Высокую эффективность деятельности гарантийной псковской организации отметили эксперты

14:28, 01 августа 2024, ПАИ

Псковская область стала одним из субъектов России, в которых региональная гарантийная организация демонстрирует максимальные показатели эффективности поддержки субъектов МСП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Корпорация малого и среднего предпринимательства провела ранжирование региональных гарантий организаций, которые оказывали поддержку малому и среднему бизнесу в 2023 году.

В частности, в прошедшем году по сравнению с 2022-м РГО увеличили объём выданных предпринимателям поручительств почти на 60% – до 190 млрд рублей. Региональная гарантийная организация Псковской области предоставляет субъектам МСП, а также начинающим предпринимателям поручительства по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга и договорам банковской гарантии.

По данным вопросам можно обратиться по телефону (8 8112) 33-13-47 или по электронной почте rgo@msp60.ru. Поддержка проходит в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».