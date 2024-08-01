Ещё более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
Более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, некоторым жителям звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. Они под разными предлогами завладели деньгами граждан. В частности, мошенники рассказывали собеседникам, что возможны попытки несанкционированного доступа к их счетам. Поэтому пользователям следует как можно скорее перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, злоумышленники обманули некоторых людей при совершении операций купли-продажи товаров на сайтах.
Пострадавшие обратились в полицию, после чего были возбуждены уголовные дела. Сейчас ведётся расследование, в ходе которого устанавливаются все детали произошедшего.
Кроме того, в Пскове и Великих Луках в июле были зафиксированы случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками сотовых компаний, под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты незаконно получили доступ к личным кабинетам четырёх пользователей портала «Госуслуги» и затем блокировали их учётные записи. По данному факту проводится расследование.
Уголовное дело возбуждено против псковского адвоката за приобщение к делу поддельных документов