Ещё более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

14:32, 01 августа 2024, ПАИ

Более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. Они под разными предлогами завладели деньгами граждан. В частности, мошенники рассказывали собеседникам, что возможны попытки несанкционированного доступа к их счетам. Поэтому пользователям следует как можно скорее перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, злоумышленники обманули некоторых людей при совершении операций купли-продажи товаров на сайтах.

Пострадавшие обратились в полицию, после чего были возбуждены уголовные дела. Сейчас ведётся расследование, в ходе которого устанавливаются все детали произошедшего.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках в июле были зафиксированы случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками сотовых компаний, под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты незаконно получили доступ к личным кабинетам четырёх пользователей портала «Госуслуги» и затем блокировали их учётные записи. По данному факту проводится расследование.