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Экономика

«Альфа-банк» повысил ставки по накопительному счёту до 19%

С 1 августа «Альфа-банк» улучшил условия по накопительным счетам. Банк повысил ставку по рублёвому «Альфа-счёту» на минимальный остаток до 19% годовых. Эта ставка действует для новых клиентов и тех, кто последние три месяца не хранил деньги на «Альфа-счёте», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: Псковский филиал АО «Альфа-банк»

Кроме того, банк повысил ставку по «Альфа-счёту» в юанях с процентом на минимальный остаток – до 3% годовых.

Фото: Псковский филиал АО «Альфа-банк»

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 121 млрд рублей. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2 500 городов с доставкой.

Подробнее об условиях на сайте alfabank.ru.

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