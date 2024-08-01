Российские студенты придумали приложение для борьбы с избыточным весом

14:57, 01 августа 2024, ПАИ

Студенты Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) имени М. Т. Калашникова придумали приложение с функцией регулярной поддержки врача-эндокринолога для пациентов с избыточным весом. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам лидера проекта Лидии Жуйковой, приложение будет разработано на языке программирования Kotlin с помощью среды разработки Android Studio без использования искусственного интеллекта. Благодаря онлайн-чату пациент сможет делиться своим опытом по применению лекарств, а производители препаратов – реагировать на обращения пользователей. Планируется, что приложение с QR-кодом будет добавлено в упаковки препаратов для борьбы с ожирением.

В настоящее время проект проходит акселерационную программу ИжГТУ в рамках реализации вузом федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», уточнили в пресс-службе НТИ.