Как обучить ребёнка иностранному языку: советы эксперта

15:12, 01 августа 2024, ПАИ

Знакомство с иностранными языками в детстве может существенно облегчить их изучение в дальнейшем. Правильный подход к обучению позволит ребёнку с интересом освоить новый язык, сообщила изданию «Известия» руководитель по образовательному контенту одной из онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская.

По её словам, лучшего всего начинать обучение в три года, поскольку в этом возрасте у ребёнка формируются логическое мышление и произвольное внимание. Речь и фонематический слух также активно развиваются в этот период: расширяется словарный запас, в сознании фиксируется морфологическая система языка, на котором говорят окружающие.

Знакомство с языком стоит начинать со звуков и их сочетаний в словах, отметила эксперт. Детям до двух лет можно петь песни, колыбельные, использовать игрушки со звуками на иностранном языке. Анастасия Екушевская посоветовала встраивать простые фразы в повседневную речь.

Детям в раннем дошкольном возрасте будет полезен просмотр обучающих мультфильмов на иностранном языке, поделилась специалист. Можно начать читать книги с красочными иллюстрациями на иностранном языке, использовать обучающие игры для запоминания базовых слов. Дети постарше могут пользоваться приложениями, которые учат иностранному языку в интерактивной форме, а в возрасте от шести лет посещать курсы и кружки с носителями.

По мнению Анастасии Екушевской, начать изучение иностранного языка можно в любом возрасте. «Важно выбирать подходящие методы и формы занятий, чтобы они были интересными и увлекательными. Регулярность занятий и позитивное отношение родителей также играют ключевую роль в успешном освоении языка ребёнком», – отметила она.