В Псковской области осудили членов преступной группировки, почти полгода воровавших топливо из дновского депо

15:31, 01 августа 2024, ПАИ

В Дновском районе осудили участников организованной преступной группы, почти полгода воровавших топливо из локомотивного депо, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С октября 2017 года по март 2018 года три сотрудника железной дороги воровали дизельное топливо и моторное масло из локомотивного депо в Дно. Украденные нефтепродукты они вывозили из депо на служебном автомобиле.

Преступники успели совершить 14 краж дизельного топлива, сливая его в подготовленные канистры. Во время 15-й кражи из задержали сотрудники полиции. Кроме того, один из членов организованной группы совершил несколько хищений моторного масла по сговору с работником, не входившим в состав группировки. Общий ущерб составил более 406 тысяч рублей. Его частично погасили в размере 17 тысяч рублей.

Дновский районный суд приговорил организатора преступной группы к трём годам лишения свободы, а участников организованной группы к трём годам и двум годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также полностью взыскан причинённый ущерб.

Кроме того, лицо, не являющееся членом организованной группы, суд признал виновным в совершении шести преступлений. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком один год и восемь месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства и с отбыванием наказания по основному месту работы. Однако он был освобождён от этого наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Имущественный вред от хищения моторного масла в составе группы лиц с него полностью взыскан.