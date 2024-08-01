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Общество

Лучшие продукты для завтрака при похудении назвала диетолог

Россиянам рассказали, какие продукты следует добавить в рацион питания на завтрак, чтобы снизить вес. Многочисленные исследования показали, что отсутствие утреннего приёма пищи замедляет обмен веществ, так как организм долгое время находится без еды, сообщили специалисты изданию The Voicemag.

Выпивать стакан воды перед завтраком советует диетолог Илана Мюльштейн. По её мнению, это поможет восполнить уровень жидкости в организме и поспособствует лучшему контролю аппетита. Она посоветовала есть больше белковых продуктов на завтрак: яйца, греческие йогурты, сырники и творог. Диетолог также отметила важность углеводов для сохранения сытости и порекомендовала заменить сладости и выпечку на цельнозерновые продукты.

По словам специалиста, в качестве напитков для завтрака подойдут кофе или зелёный чай, поскольку они хорошо запускают метаболические процессы и помогают сжигать жировые накопления.

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