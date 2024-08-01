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Общество

Идеальные и опасные для сердца продукты назвал эксперт

Какие продукты оказывают положительное и отрицательное влияние на сердце, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой диетологии Университета Росбиотех и доктор медицинских наук Алексей Березников.

В процессе получения энергии сердце человека расщепляет жиры. Если человек молод и у него нет атеросклероза, то употребление жиров может быть полезным. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают обмен липидов, что способствует снижению проявлений атеросклероза, объяснил эксперт.

Например, арахидоновая кислота, которая улучшает обмен в миокарде и препятствует развитию атеросклероза, содержится в сале. Кремлёвские врачи в 1980-е годы рекомендовали членам ЦК съедать для здоровья сердца по кусочку сала каждое утро, рассказал специалист.

Полиненасыщенные жирные кислоты используются при создании лекарственных препаратов, отметил эксперт. Например, «Омакор» содержит компоненты рыбьего жира. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы также полезно употреблять льняное, рыжиковое, горчичное масло холодного отжима. Более доступный вариант – подсолнечное масло.

Солёная пища негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Избыток соли задерживает воду в организме, увеличивает объём крови и создаёт дополнительную нагрузку на сердце, уточнил Алексей Березников. К вредным продуктам также относится алкоголь, особенно опасны слабоалкогольные напитки. Злоупотребление пивом, например, нарушает жировой обмен и приводит к ожирению сердца, а это может стать причиной внезапной смерти в долгосрочной перспективе. Слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара также представляют большую угрозу для здоровья.

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