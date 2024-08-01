Супруги Васильевы из Великих Лук отметили золотую свадьбу

15:57, 01 августа 2024, ПАИ

Супруги Виктор и Лариса Васильевы из Великих Лук отметили 50 лет совместной жизни, сообщили ПАИ в региональном комитете юстиции.

Юбиляров чествовали в великолукском отделе ЗАГС. Они познакомились в 1970-х годах на танцах. А после того, как Лариса дождалась Виктора из армии, они поженились. Всю жизнь супруги работают в Великих Луках, воспитывают детей и внуков.

По словам супругов, самое главное в браке – это умение сглаживать острые углы. Виктор и Лариса Васильевы оставили подписи в книге золотых юбиляров и станцевали «золотой» танец.

Отметим, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета юстиции Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».