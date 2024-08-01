Как музейщики борются с плесенью, рассказала биолог

16:03, 01 августа 2024, ПАИ

Самое важное правило в борьбе с плесенью – регулярные профилактические мероприятия, сообщила специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

«С плесенью в чём сложность? Не всегда понятно, насколько активно заражение. Если есть признаки, например, пятна, не исключено, что они остались от предыдущего заражения и в данный момент заражения нет. Тут важно определиться со степенью заражения: плесень очень коварна, она образует споры, которые потом распространяется. Здесь по принципу профилактической обработки, то есть чем у нас больше контроля, тем лучше», – рассказала гостья радиоэфира.

Есть некоторые здания и экспонаты, которые требуют к себе повышенного внимания. Например, это предметы, поднятые из земли: за ними нужен постоянный контроль и регулярные обработки.

В том случае, если на объекте обнаруживаются признаки заражения, его в первую очередь необходимо изолировать, отметила специалист по условиям хранения. «Я в шутку всегда говорю, что истребительные мероприятия связаны с 3Д: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Они очень разные по своей сути. <...> От плесени избавляются при помощи химической обработки. В зависимости от объекта, материла нужно выбрать способ, чем конкретно мы будем обрабатывать», – пояснила Яна Яцун.