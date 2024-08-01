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Общество

Ремонт Дома культуры в деревне Гоголево Локнянского района завершён

Ремонт Гоголевского дома культуры завершён в Локнянском районе. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Ремонт Дома культуры в деревне Гоголево Локнянского района завершён . Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Белугина

«В Доме культуры был сделан косметический ремонт – отремонтирована крыша, покрашены и оштукатурены стены, заменены двери, отремонтированы полы. Кроме того, заменили проводку, обновили стены, заменили окна и уменьшили их размер. Вокруг здания сделаны ливнёвка и отмостка. Также рядом с Домом культуры усилиями ТОС почистили пруд», – прокомментировал Иван Белугин.

Сотрудники Полистовского заповедника проводят мероприятия в Гоголевском доме культуры. Теперь у них есть возможность встречаться с гостями праздников в обновлённом помещении, добавил глава муниципалитета.

На ремонт Гоголевского дома культуры было направлено более двух миллионов рублей от правительства Псковской области в рамках обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с число жителей менее 50 тысяч человек.

Помимо этого, в рамках программы планируют подать заявку на ремонт Дома культуры в деревне Крестилово Локнянского района, а также уже подали заявку на разработку проекто-сметной документации на ремонт городского культурного центра в Локне и Детской школы искусств, заключил Иван Белугин.

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