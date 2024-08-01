Зачем в музее биологический изолятор, объяснила эксперт

16:35, 01 августа 2024, ПАИ

Биологический изолятор в музее нужен для дезинфекции и проверки на заражённость музейных предметов, объяснила специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

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«Если я вижу признаки заражения, что предмет по каким-то причинам рецидивирует, то есть на нём образуется плесень или другое заражение, то я провожу обработки. В первую очередь такие предметы надо изолировать, для этого у нас есть биологический изолятор», – рассказала гостья радиоэфира.

В том случае, если на объекте обнаруживаются признаки заражения, его помещают в биологический изолятор, подчеркнула специалист по условиям хранения. Также в изолятор вещи иногда помещают после того, как они возвращаются с выездных выставок.

«Например, у нас есть выставка с тканями и костюмами народа сето. Конечно, прежде чем поместить предметы обратно в фонды хранения, нужно всё проверить: какими они приехали, нет ли там моли. <...> Помещение небольшое, оно оборудовано вытяжным шкафом, специальным вытяжным рукавом. Потому что это всё-таки чаще химические обработки, не просто обеспыливание. Бывает, что есть подозрение на заражение и непонятно до конца, это старое или новое. Нужно посмотреть, понаблюдать. Я противник ненужных химических обработок», – рассказала специалист.