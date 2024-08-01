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Встреча с ветеранами ВДВ проходит в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове

Встреча с ветеранами проходит в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове. В ней принимают участие председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко, командир миномётного расчёта, кавалер ордена Мужества Максим Высотин, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, члены «Молодой гвардии» и молодые псковичи. Мероприятие проходит при поддержке общества «Знание», передаёт корреспондент ПАИ.

Встреча с ветеранами ВДВ проходит в филиале фонда «Защитники Отечества». Фото здесь и далее: ПАИ

В ходе встречи молодые люди смогли задать военнослужащим интересующие их вопросы. «Командир должен знать и уметь всё, чтобы при любом случае научить своих подчинённых и стрелять, и водить военную технику, и делать перевязки, и даже перебирать бумажки, иначе какой ты командир», – отметил Дмитрий Ющенко.

Также он рассказал о своём ранении. По его словам, когда он был командиром, он решил идти впереди всех и попал под огонь. Однако задача была выполнена, подчеркнул Дмитрий Ющенко. «Нет задач невыполнимых, трудностями задачу нельзя назвать – это опыт, это то, что делает тебя сильнее», – сказал он.

Кроме того, Мария Филонова рассказала участникам встречи о том, что для военнослужащих очень важна поддержка семьи. «Нужно понимать, что семья должна делить все тяготы военнослужащего, у нас это прописано в уставе. Где муж, там и ты. Как бы ни было тяжело, я должна бросить всё и последовать за мужем», – сказала она.

Максим Высотин, в свою очередь, рассказал молодым псковичам о том, как военные справляются с психологической нагрузкой. «Психологической нагрузки нет. Военный десантник – воин, а если воин, значит уверен. Благодаря знаниям и опыту, который тебе дали командиры, ты выполняешь задачу. Десантник – сильный подготовленный человек», – подчеркнул он.

Добавим, что встреча прошла в преддверии Дня ВДВ, который отмечается 2 августа.

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