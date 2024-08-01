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Культура

Эффективное средство против жука-древоточца назвала псковский биолог

Двухпроцентный раствор из перметрина и скипидара используют в Псковском музее-заповеднике для борьбы с жуками-древоточцами, объяснила биолог, специалист по условиям хранения музея-заповедника Яна Яцун в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

Яна Яцун. Фото: ПАИ

«Мне приходится периодически делать растворы против жуков-древоточцев. У нас есть новые поступления и, если где-то замечены лётные отверстия, надо произвести профилактическую обработку и подготовить раствор», – рассказала гостья радиоэфира.

Те агрессивные химические средства, которые продаются для бытового использования, зачастую слишком агрессивны для использования на музейных объектах, отметила эксперт.

В музее также есть так называемая «микроволновка наоборот», которую используют совместно с тепловизором. «На предметах мы её ещё не использовали, не было необходимости. Но использовали её для профилактической обработки деревянного помещения, так как были некоторые сомнения», – добавила Яна Яцун.

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