Эффективное средство против жука-древоточца назвала псковский биолог

17:14, 01 августа 2024, ПАИ

Двухпроцентный раствор из перметрина и скипидара используют в Псковском музее-заповеднике для борьбы с жуками-древоточцами, объяснила биолог, специалист по условиям хранения музея-заповедника Яна Яцун в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

«Мне приходится периодически делать растворы против жуков-древоточцев. У нас есть новые поступления и, если где-то замечены лётные отверстия, надо произвести профилактическую обработку и подготовить раствор», – рассказала гостья радиоэфира.

Те агрессивные химические средства, которые продаются для бытового использования, зачастую слишком агрессивны для использования на музейных объектах, отметила эксперт.

В музее также есть так называемая «микроволновка наоборот», которую используют совместно с тепловизором. «На предметах мы её ещё не использовали, не было необходимости. Но использовали её для профилактической обработки деревянного помещения, так как были некоторые сомнения», – добавила Яна Яцун.