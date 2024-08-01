Роскачество назвало марки поддельного мёда

17:04, 01 августа 2024, ПАИ

Фальсифицированный мёд нашли у отечественных производителей. Наиболее частыми нарушениями стали добавление в мёд сиропа, содержание пролина и несоответствие ботанического происхождения мёда, сообщили в пресс-службе Роскачества.

На экспертизу был отправлен фасованный мёд 16 торговых марок от предприятий в Московской, Новосибирской, Воронежской и Новгородской областях. В ходе проверки выяснилось, что в цветочный мёд «Медовая долина», «365 дней», «Наша Сибирь», «О`кей Daily», гречишный мёд «Каждый день», липовый мёд «Медовая долина», «Медовый край» и «Просто» подмешаны пшеничный и кукурузный сиропы, что говорит о подделке продукта.

В мёде «365 дней», «Медовый край», «Дедушкин улей», «О`кей Daily», «Просто», «Наша Сибирь», «Полевые просторы» недостаточно пролина. Низкое содержание или вовсе отсутствие ферментов отметили в марках «Таёжный дар», «Наша Сибирь», «Полевые просторы», «Лента» (гречишный), «Ваш выбор», «Медовый край» и «365 дней», что говорит о несоответствии заявленному составу. Цветочный мёд марки «Наша Сибирь» оказался подсолнечниковым, как и цветочные марки «Медовый край» и «Просто».

Широкомасштабное исследование мёда в ретейле и на ярмарках с целью противодействия реализации фальсифицированной продукции продолжается, заявили в Роскачестве.