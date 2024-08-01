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Общество

Более 100 тысяч польских саженцев не пропустили через госграницу в Псковской области

100 205 импортных саженцев растений в горшках не пропустили через госграницу РФ в фитосанитарном контрольном пункте «Куничина Гора» в Печорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Саженцы хвойных и декоративных деревьев лиственных пород, цветов в горшках для защищенного грунта, выращенных в Польше, перевозили в Киргизию.

Было установлено, что на саженцы не было маркировочных этикеток с информацией о месте и участке производства, стране-экспортёре и стране происхождения. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз саженцев на территорию России запрещён.

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