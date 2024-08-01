Семь медалей завоевала псковичка на первенстве России по гребле на байдарках
Семь медалей завоевала псковичка Елизавета Кожевина на первенстве России по гребле на байдарках среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в Энгельсе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.
Елизавета Кожевина завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров в двойке, выиграла пять серебряных наград на дистанциях 500 и 1 000 метров в одиночке, 200 и 500 метров в четвёрке и эстафете. Кроме того, спортсменка стала бронзовым призёром в двойке на дистанции 1 000 метров.
«Подготовка в юниорской сборной помогла мне поднять скоростную выносливость, поэтому улучшился результат на коротких дистанциях. Результатами я довольна. В планах выступить на международных соревнованиях «Кубок доброй воли», которые пройдут в Москве с 14 по 18 августа, и командном чемпионате в Краснодаре», – поделилась Елизавета Кожевина с корреспондентом ПАИ.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Пскович отдал голевую передачу в первом матче Кубка России за медиакоманду «Броук Бойз»