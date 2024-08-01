Семь медалей завоевала псковичка на первенстве России по гребле на байдарках

17:50, 01 августа 2024, ПАИ

Семь медалей завоевала псковичка Елизавета Кожевина на первенстве России по гребле на байдарках среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в Энгельсе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Елизавета Кожевина завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров в двойке, выиграла пять серебряных наград на дистанциях 500 и 1 000 метров в одиночке, 200 и 500 метров в четвёрке и эстафете. Кроме того, спортсменка стала бронзовым призёром в двойке на дистанции 1 000 метров.

«Подготовка в юниорской сборной помогла мне поднять скоростную выносливость, поэтому улучшился результат на коротких дистанциях. Результатами я довольна. В планах выступить на международных соревнованиях «Кубок доброй воли», которые пройдут в Москве с 14 по 18 августа, и командном чемпионате в Краснодаре», – поделилась Елизавета Кожевина с корреспондентом ПАИ.

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